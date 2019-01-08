Нурмагомедов дал совет Емельяненко - ВИДЕО
8 января 2019 12:51 346
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дал совет бойцу Федору Емельяненко, который сейчас готовится к финалу Гран-при Bellator.
В Instagram появилось видео со спаррингом Емельяненко в Нидерландах, и Нурмагомедов оставил к нему комментарий, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Шлем не помешал бы, это очень важно во время подготовки", - отметил чемпион UFC.
Бой Емельяненко с Раяном Бэйдером пройдет 26 января в Лос-Анджелесе, сообщает "Спорт-экспресс".
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