Кадры с места стрельбы у подъезда жилого дома в Москве, где был убит азербайджанец - ВИДЕО
15 февраля 2019 12:19 306
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места стрельбы у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы, где был убит 45-летний мужчина. Неизвестные расстреляли его прямо во дворе и скрылись на иномарке с грязными номерами. Объявлен план "Перехват", передает Day.Az.
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