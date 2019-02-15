Кадры с места стрельбы у подъезда жилого дома в Москве, где был убит азербайджанец - ВИДЕО

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места стрельбы у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы, где был убит 45-летний мужчина. Неизвестные расстреляли его прямо во дворе и скрылись на иномарке с грязными номерами. Объявлен план "Перехват", передает Day.Az.

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