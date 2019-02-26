Видеокамера, установленная на шлеме оставшегося неизвестным экстремала, запечатлела драматичный момент спасения альпиниста, совершавшего восхождение на гору Рысы, расположенную на польско-словацкой границе в Высоких Татрах.

Неизвестный альпинист, сорвавшийся вниз, пытался зацепиться за заснеженный склон ледорубом. Автору видеоролика удалось погасить скорость при помощи шипов на ботинках и остановиться практически возле точки невозврата, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"К счастью, всё закончилось и я отделался только смещенным плечевым суставом, который затем встал на свое место, что позволило мне самостоятельно спуститься в укрытие возле озера Морске-Око", - написал альпинист в комментарии к видеоролику.

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