Полиция в Танзании арестовала 65 "колдунов" в связи с ритуальным убийством по меньшей мере 10 детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что убийства произошли в январе, и у многих детей были удалены части тел. Дети были убиты в юго-западной области Ньомбе и в северной области Симию. Самому младшему ребенку было пять лет.

В Танзании и соседних африканских странах существует мнение, что использование частей тела человека помогает в ритуалах. При этом считается, что части тела людей с альбинизмом особенно сильны при ритуалах, что приводит к большому числу убийств альбиносов.