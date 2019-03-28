Оператор Шон Сэвэдж, работавший на съёмках "Игры престолов", поделился некоторыми деталями процесса. В почти четырехминутном видео, опубликованном на YouTube, он рассказал о съемках самого мощного (пока, по крайней мере) эпизода эпической фэнтези-саги - "Битвы бастардов", передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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