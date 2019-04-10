В рубашке родился - говорят в таких случаях про счастливчиков вроде мотоциклиста на этом видео. А с учетом того, что всё происходило в Таиланде, "родился в национальной тайской пакаме", передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Как следует из полицеских сводок, где-то на подъезде к городу Нонтхабури у 9-осной фуры лопнуло колесо, из-за чего многотонная махина на вираже начала заваливаться на пытавшегося ее обогнать мотоциклиста. Чудом он успел сбросить скорость и увидеть падение грузовика со стороны, а не снизу, иначе бы металлический контейнер просто размазал бы его об асфальт.

Большинство комментаторов к этому видео не столько порадовались везению мотоциклиста, сколько поразились безразличию всех участников движения к судьбе попавшего в ДТП дальнобойщика. Один за другим мимо перевернувшейся фуры проехали несколько машин и ни один из водителей не притормозил, не поинтересовался, нужна ли пострадавшему помощь.

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