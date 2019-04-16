Туристы, проезжая по территории южноафриканского заповедника, запечатлели неравное противостояние, произошедшее на их глазах между одинокой гиеной и львиным прайдом.

Гиена, учуявшая след добычи, чуть сама не стала обедом для представителей львиного прайда, устроивших засаду на неё передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но голодныйхищный зверь, явно уступающий своим оппонентам в габаритах, смог сбежать от львов и продолжить одиночное путешествие по заповеднику в поисках потенциальной жертвы.

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