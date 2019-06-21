Американская авиакомпания United Airlines в четверг временно прекратила воздушное сообщение между аэропортами американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) и индийского Мумбаи через воздушное пространство Ирана. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как констатируется в документе, "учитывая текущие события в Иране, United провела тщательный анализ ситуации в сфере безопасности относительно сообщения с Индией через воздушное пространство Ирана". В связи с этим рейсы между этими двумя аэропортами через пространство Ирана было решено приостановить "с сегодняшнего вечера". На какой срок, не уточняется. Рейс из Ньюарка в Мумбаи, запланированный на вечер четверга, в частности, был отменен. Пассажирам были представлены альтернативные маршруты.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.

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