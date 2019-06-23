https://news.day.az/world/1131618.html В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками
Как сообщили в МИД, десять человек пострадали. В ближайшее время студентки будут доставлены в столицу Кот-д'Ивуара, город Абиджан.
В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками
Автобус, на котором ехали студентки из Испании, разбился в Кот-д'Ивуар, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил МИД Испании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Погибшая - заместитель директора колледжа Mayor Bonaigua в Барселоне, который принадлежит прелатуре Опус Деи, Тереса Кардона. Она находилась в западноафриканской стране вместе с группой студенток из Испании, которые приехали на летние каникулы в рамках социальной программы.
Как сообщили в МИД, десять человек пострадали. В ближайшее время студентки будут доставлены в столицу Кот-д'Ивуара, город Абиджан.
Соболезнования выразил и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре