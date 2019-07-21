https://news.day.az/world/1139910.html В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду
В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду
Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы народных депутатов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ровно в 8:00 по всей стране открылись 29886 избирательных участков, на которых будут выбирать Верховную Раду IX созыва.
Голосование продлится до 20:00, после чего станут известны результаты экзит-полов.
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