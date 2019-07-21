Досрочные выборы в Раду: в ЦИК обновили данные о явке
Участие во внеочередных парламентских выборах в Украине приняли уже более 20% зарегистрированных избирателей.
Об этом на брифинге рассказал замглавы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, уточнив, что такими данными ЦИК располагал состоянием на 14:30, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Передовиками являются Днепропетровская, Кировоградская, Луганская области. Аутсайдерами являются Черновицкая и Ивано-Франковская области", - говорит он.
По словам Конопольского, цифры очень динамические и постоянно меняются. В ЦИК ожидают, что традиционно большая часть людей пойдут голосовать ближе к вечеру.
Напомним, ранее сообщалось о 13,61% явке на досрочных выборах в Раду.
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