Участие во внеочередных парламентских выборах в Украине приняли уже более 20% зарегистрированных избирателей.

Об этом на брифинге рассказал замглавы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, уточнив, что такими данными ЦИК располагал состоянием на 14:30, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Передовиками являются Днепропетровская, Кировоградская, Луганская области. Аутсайдерами являются Черновицкая и Ивано-Франковская области", - говорит он.

По словам Конопольского, цифры очень динамические и постоянно меняются. В ЦИК ожидают, что традиционно большая часть людей пойдут голосовать ближе к вечеру.

Напомним, ранее сообщалось о 13,61% явке на досрочных выборах в Раду.

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