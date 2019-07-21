Пока явка на некоторых избирательных участках за границей оставляет желать лучшего, в самой Украине свой государственный долг уже исполнили более трети зарегистрированных избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, согласно данным 103 из 199 округов, которыми располагает Центральная избирательная комиссия состоянием на 16:00 (то есть, за 4 часа до закрытия участков), на досрочных выборах в Верховную Раду проголосовали уже 35,77% избирателей.

При этом столица от среднестатистического показателя отстает - в Киеве пока что проголосовали 34,86%. При этом среди "электоральных" аутсайдеров оказались Закарпатская (21,82%), Черновицкая (27,91%) и Ивано-Франковская (31,07%) области.

А вот в число лидеров попали Черниговская (42,68%), Хмельницкая (41,08%) и Полтавская (40,00%) области.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в парламентских выборах в Украине приняла уже более 20% избирателей.

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