В Танзании взорвался бензовоз: 60 погибших, десятки пострадавших
Число жертв при взрыве бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании выросло до 60, еще 70 пострадали. Об этом в субботу сообщила местная газета The Citizen со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали вылившееся из перевернувшегося бензовоза топливо, а также продавцы уличной еды.
По словам некоторых очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.
В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП, сообщает газета.
Морогоро расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании города Дар-эс-Салам и входит в десятку крупнейших городов страны.
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