Чистая прибыль интернет-компании Китая Alibaba Group Holding по итогам 6 месяцев 2019-2020 фингода, завершившегося 30 сентября, выросла в 3,47 раза в годовом выражении, составив $12,573 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Разводненная прибыль на акцию составила 4,45 юаня ($0,63) с 1,37 юаня ($0,19) годом ранее. Выручка за период выросла в годовом выражении на 41%, до $32,73 млрд.



За II квартал финансового года чистая прибыль компании составила $9,898 млрд, что в 3,9 раза выше показателя годичной давности.



Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 3,44 юаня ($0,5) против 0,95 юаня ($0,13) годом ранее. Общая выручка Alibaba за квартал выросла на 40% до $16,651 млрд.



Компания также отмечает, что клиентская база в Китае на конец отчетного периода достигла 693 млн активных потребителей в год, увеличившись на 19 млн по сравнению с показателем на 30 июня 2019 г.



"Мы стремимся к тому, чтобы обслуживать более одного миллиарда активных потребителей в год и помочь продавцам достичь годового валового оборота в размере свыше 10 трлн юаней ($1,4 трлн) к концу 2024 финансового года", - приводятся в релизе слова гендиректора группы Даниэля Чжана.



Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 г. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 г. штат компании составляет 111,5 тыс. человек.



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