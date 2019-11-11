Президент Сирии Башар Асад заявил, что не ждет быстрого возвращения на родину уехавших за годы войны сирийцев и скорого начала процесса масштабного восстановления страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не так скоро. Как вам известно, сейчас в отношении нас действует эмбарго. Американцы на протяжении последних двух лет делали все, чтобы не пустить к нам не только юридических, но даже и физических лиц, желающих инвестировать в Сирию. Им говорили, что они тут же попадут под эмбарго. Так что многие инвесторы боятся направлять капитал в Сирию",- сказал Асад в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, ждет ли Дамаск, что сирийцы, покинувшие страну, вернутся на родину и начнется масштабное восстановление страны в обозримом будущем.

Но, по словам президента, это не самая большая проблема.

"Человеческих ресурсов для восстановления страны их у нас хватает, дополнительные не требуются. Восстановление можно вести постепенно, и я бы не стал тревожиться насчет этого эмбарго. А дружественные страны, такие как Китай, Россия и Иран, конечно, будут приоритетными участниками процесса восстановления Сирии", - добавил Асад.



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