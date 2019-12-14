https://news.day.az/world/1185328.html Трамп назвал демократов «партией ненависти»
Трамп назвал демократов «партией ненависти»
Президент США Дональд Трамп назвал представителей демократической партии, которые инициировали процедуру импичмента, партией ненависти. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его мнению, он не сделал "ничего неправильного", что бы послужило поводом для импичмента.
"Ничем не занимающиеся демократы стали партией ненависти", - написал Трамп.
Он также подчеркнул, что такие политики "слишком плохи для страны".
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