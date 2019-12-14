Президент США Дональд Трамп назвал представителей демократической партии, которые инициировали процедуру импичмента, партией ненависти. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, он не сделал "ничего неправильного", что бы послужило поводом для импичмента.

"Ничем не занимающиеся демократы стали партией ненависти", - написал Трамп.

Он также подчеркнул, что такие политики "слишком плохи для страны".