Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказывается вступать в опасную и дорогую гонку вооружений с Россией. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы ответим на действия России, но не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия", - отметил генсек, отвечая на вопрос о размещенных ракетных системах. Он добавил, что альянс хочет избежать опасной и дорогой гонки вооружений, предпочтя этому контроль над вооружениями. При этом Столтенберг отверг желание НАТО разместить новые ядерные ракетные установки в Европе.