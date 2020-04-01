Вспышка коронавируса обрушила производственную активность в еврозоне

Производственная активность в еврозоне рухнула в прошлом месяце на фоне мер по сдерживанию пандемии коронавируса.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в марте упал с февральского уровня 49,2 до 44,5 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Значение индикатора оказалось минимальным с середины 2012 года. Предварительная оценка составляла 44,8 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности. PMI остается ниже отметки 50 пунктов в течение 14 месяцев подряд.

Объем производства и новые заказы в еврозоне резко сократились в прошлом месяце. Спад экспортной торговли был максимальным с марта 2009 года.

"Даже падение PMI до минимума за семь с половиной лет скрывает серьезность спада в обрабатывающей промышленности, поскольку он включает в себя показатель задержек в цепочке поставок, который поддержал индекс", - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

"Задержки поставок обычно рассматриваются как признак растущего спроса, но в настоящее время почти рекордные задержки свидетельствуют о том, что глобальные цепочки поставок разрушаются из-за закрытия заводов по всему миру", - добавил он.

"Закрытие компаний, остановка производства и рост безработицы, вероятно, окажут беспрецедентное влияние на расходы во всем мире, сокрушив спрос на широкий спектр товаров, - предупредил Уильямсон. - Исключения будут составлять пищевая промышленность и фармацевтика, но в других крупных областях производства могут наблюдаться спады, подобных которым раньше не наблюдалось".

Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос ранее заявил, что ожидает рецессии в Европе из-за последствий пандемии COVID-19.