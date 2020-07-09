Китай назвал три шага для улучшения отношений с США

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал способы улучшить китайско-американские отношения. Он считает, что для этого нужно предпринять три шага, сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Во-первых, откройте и активизируйте все каналы для диалога", - заявил глава МИД, обращаясь к участникам китайско-американского форума аналитических центров. По мнению китайского политика, только общение развеет ложь и только диалог предотвратит просчеты. Он добавил, что Пекин открыт к взаимодействию и обсуждению любых вопросов. По словам Вана, это укрепит отношения двух народов, если США не будут устанавливать ограничения.

Министр подчеркнул, что сторонам также "нужно рассмотреть и согласовать план взаимодействия". Он призвал сесть за стол переговоров и составить план по сферам сотрудничества и вопросам, требующим совместного обсуждения и решения.

"В-третьих, давайте сосредоточимся и будем сотрудничать в борьбе с COVID-19", - предложил глава МИД. Ван считает, что особое внимание следует уделить именно совместной борьбе с пандемией коронавируса. При этом Пекин готов поделиться с Вашингтоном опытом предотвращения и сдерживания инфекции, а также данными по диагностике и вакцинам.

В завершение своей речи Ван И отметил, что все предложения по укреплению китайско-американских отношений возможны только в случае, если США "прекратят акты политизации и стигматизации", а также перестанут изображать Китай как врага. Все это необходимо для спасения человеческих жизней и для того, чтобы оправдать возложенную на державы международную ответственность.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными. Страны долгое время ведут так называемую торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон "О национальной безопасности" для города. Китай же называет происходящее внутренним делом.