Афганские беженцы напали на женщину-военнослужащего в США

Беженцы из Афганистана атаковали женщину-военнослужащего в лагере Форт-Блисс в Нью-Мексико. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NBC News.

Нападение было совершено небольшой группой эвакуированных мужчин. Не уточняется, что они именно афганцы, однако подвергшаяся нападению женщина работала именно с беженцами из Афганистана.

Подробностей нападения и степени травм жертвы пока нет. Армия усилила патрулирование в лагере, а Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело.