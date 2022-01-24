https://news.day.az/world/1429299.html Кадры ракетных обстрелов в Абу-Даби - ВИДЕО
Кадры ракетных обстрелов в Абу-Даби - ВИДЕО
Повстанцы, контролирующие большую часть запада Йемена, прокомментировали атаку на столицу ОАЭ.
Повстанцы из движения "Ансаруллах" (хуситы) в Йемене сообщили, что при атаке на ОАЭ были применены баллистические ракеты иранского производства "Кудс-2" и "Зульфикар", а также ударные БПЛА, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Представитель командования сил "Ансаруллах" Яхья Сери назвал в Twitter атаку Операцией "Буря Йемена".
На кадрах, опубликованных в Телеграм, видно, как несколько ракет перехвачены ПВО.
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