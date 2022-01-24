Кадры ракетных обстрелов в Абу-Даби

Повстанцы, контролирующие большую часть запада Йемена, прокомментировали атаку на столицу ОАЭ.

Повстанцы из движения "Ансаруллах" (хуситы) в Йемене сообщили, что при атаке на ОАЭ были применены баллистические ракеты иранского производства "Кудс-2" и "Зульфикар", а также ударные БПЛА, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Представитель командования сил "Ансаруллах" Яхья Сери назвал в Twitter атаку Операцией "Буря Йемена".

На кадрах, опубликованных в Телеграм, видно, как несколько ракет перехвачены ПВО.