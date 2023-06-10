В Турции почтили память молодой учительницы, убитой террористами

В турецкой провинции Чорум почтили память молодой учительницы музыки Шенай Айбюке Ялчин, убитой 9 июня 2017 года террористами РКК на юго-востоке Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, у могилы учительницы, смертельно раненой в возрасте 22 лет при обстреле террористов в районе Козлук провинции Батман, собрались родные и близкие, члены парламента и муниципалитета, учащиеся местных школ.

Депутат парламента Турции от провинции Чорум Огузхан Кая напомнил, что Шенай Айбюке Ялчин проработала педагогом лишь 7 месяцев и погибла на пути домой после того, как раздала учащимся табели успеваемости.

Парламентарий привлек внимание к успешным антитеррористическим операциям как внутри Турции, так и за ее пределами, и выразил надежду на то, что угроза терроризма в регионе в самом скором времени сойдет на нет.

"Второе столетие Турецкой Республики должно быть периодом стабильности, безопасности и процветания. Именно на это нацелены усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - подчеркнул Ялчин.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

Ранее мы писали о том, что Эрдоган почтил память убитой террористами учительницы.