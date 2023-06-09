Эрдоган почтил память убитой террористами учительницы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган почтил память 22-летней учительницы музыки Шенай Айбюке Ялчин, убитой террористами РКК 9 июня 2017 года на юго-востоке Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В годовщину гибели, с уважением чту память учительницы Шенай Айбюке Ялчин, чьей единственной целью было служение народу. Мы продолжим решительную борьбу с террористической организацией РКК, которая оторвала Айбюке от семьи, близких и учеников", - говорится в публикации турецкого лидера, размещенной в пятницу в соцсетях.

Глава государства добавил к публикации фотографию жертвы террористов.

Учительница музыки Шенай Айбюке Ялчин семь лет назад получила смертельное ранение в районе Козлук юго-восточной провинции Батман.

Девушка проработала педагогом лишь 7 месяцев и погибла на пути домой после того, как раздала учащимся табели успеваемости.

Ранее мы писали о том, что турецкий спецназ ликвидировал террористов.