Израильская армия нанесла удары по ливанской территории

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по южным окрестностям ливанского города Тир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, удары последовали после того, как ранее движение "Хезболла" выпустило более 60 реактивных снарядов по военной базе на севере Израиля в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

Ранее власти Израиля обещали, что будут стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.

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