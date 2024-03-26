Армения заморозила свое участие в ОДКБ – Пашинян
Армения фактически заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью греческой газете "Катимерини".
"Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по нашей оценке, не выполнила свои обязательства по безопасности перед Республикой Армения, особенно в период 2021-2022 годов. Практический результат (этой политики ОДКБ) заключается в том, что мы фактически заморозили свое участие в организации", - сказал он.
Пашинян отметил, что по состоянию на сентябрь 2023 года у Армении нет постоянного представителя в ОДКБ.
"Мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высоком и высшем уровне. Однако мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", - добавил он.
Отметим, что ранее Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана. По его словам, организация "должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности".
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