https://news.day.az/world/1651656.html В этой стране призвали граждан не посещать Иран
В этой стране призвали граждан не посещать Иран
В МИД Австрии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.
"В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности", - уточнили в сообщении.
Австрийские авиалинии уже отменили рейсы в Тегеран до 18 апреля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре