В этой стране призвали граждан не посещать Иран

В МИД Австрии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

"В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности", - уточнили в сообщении.

Австрийские авиалинии уже отменили рейсы в Тегеран до 18 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!