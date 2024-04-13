В Израиле заявили, что следят за "планируемым нападением" Ирана

Израиль внимательно наблюдает за "планируемым нападением" Ирана и его сателлитов и готов к любым мерам, необходимым для защиты своих граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант.

"Мы пристально следим за планируемым нападением Ирана и его сателлитов на Государство Израиль. В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры и полны решимости принять любые меры, необходимые для защиты граждан Государства Израиль", - сказал Галант.

Галант отметил, что Израиль "нарастил новые возможности - на земле, в воздухе, на море, в разведывательном управлении как внутри Государства Израиль, так и вместе с партнерами во главе с Соединенными Штатами". По словам израильского министра обороны, "Иран является террористическим государством", "мир видит это сейчас больше, чем когда-либо". "Мы полны решимости защитить наших граждан от этого терроризма, и мы будем знать, как на него реагировать", - повторил он.

Кроме того, Галант попросил граждан Израиля следовать инструкциям, опубликованным Армией обороны Израиля и Управлением тыла.

12 апреля газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ответный удар Ирана может произойти в течение 24-48 часов. В свою очередь портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Иран ответит на обстрел ограниченно, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности.

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