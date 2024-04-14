Иранские беспилотники пересекают воздушное пространство Иордании

Беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля, пересекают воздушное пространство Иордании.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что иранские беспилотники вошли в воздушное пространство Ирака. Некоторые из них были замечены над провинцией Сулеймания на севере страны.

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