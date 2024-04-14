https://news.day.az/world/1651829.html Иранские беспилотники пересекают воздушное пространство Иордании - СМИ
Иранские беспилотники пересекают воздушное пространство Иордании - СМИ
Беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля, пересекают воздушное пространство Иордании.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что иранские беспилотники вошли в воздушное пространство Ирака. Некоторые из них были замечены над провинцией Сулеймания на севере страны.
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