Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль

Иран следит за действиями Иордании и может нанести удар по территории королевства, если оно будет препятствовать атаке исламской республики на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции.

"Вооруженные силы Ирана во время атаки на сионистский режим (Государство Израиль - прим. ТАСС) тщательно следят за действиями Иордании, которая станет следующей целью, если попытается вмешаться", - говорится в сообщении агентства.

Fars также утверждает, что перед атакой власти Ирана направили "необходимые предупреждения" соседним странам, в том числе Иордании.

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