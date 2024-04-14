Иран ударил по Израилю

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как эскалация между Ираном и Израилем напугала армян.

Day.Az представляет публикацию:

Атака Ирана на Израиль, которая прошла минувшей ночью, продолжает оставаться важнейшей темой в мире. Иранский режим рассчитывал совершить некую акцию устрашения в отношении Израиля - и напугать Тегеран сумел. Больше всего, правда, испугались армяне.

Все их многочисленные СМИ, каналы в телеграме, эксперты и политологи комментируют события на Ближнем Востоке в одном ключе. Армяне до смерти напуганы тем, что если Израиль с Ираном зарубятся, то "всему миру не будет дела до Южного Кавказа", а значит "некому будет остановить Азербайджан, если что-то случится".

Обострение между Тегераном и Тель-Авивом пугает армян еще и тем, что Иран, "если что-то случится", тоже будет занят своими делами, а значит Ереван не сможет рассчитывать на какую-то помощь от аятолл.

В общем, куда ни посмотри - везде проблемы. Западу не будет дела до Армении, Ирану не будет дела до Армении, никому не будет дела до Армении, "если что-то случится".

Армяне, поймите уже. "Если что-то случится", вам никто не поможет. Никто, никакая страна не придет, не подвинет вас в сторону и не скажет: "так, брат, давай я решу твои проблемы". Или Запад с Ираном сильно помогли вам в 2020 и 2023? Чем они тогда были заняты?

Армянская реакция на обострение между Ираном и Израилем вполне тянет на комедию недели. Взяли - и напугали до смерти одну маленькую многострадальную страну.

Именно поэтому абсолютно все армянские публикации на тему вчерашней атаки заканчиваются пожеланиями скорейшей стабилизации и мира между Ираном и Израилем.