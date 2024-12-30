В США обеспокоились беспрецедентным наращиванием Китаем военной мощи

Китай осуществляет невиданное с 1930-х годов наращивание военной мощи, что должно вызвать обеспокоенность у американских властей. Такое мнение в беседе с Fox News выразил главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики подполковник армии США в отставке Чак Девор, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В Китае происходит беспрецедентное наращивание военной мощи, которого мир, честно говоря, не видел со времен Адольфа Гитлера в 1930-х годах", - заявил обозреватель. По его мнению, существует вероятность, что к 2030 году численность китайского флота превзойдет ВМС США, а количество ядерных боеголовок увеличится в лучшем случае до тысячи.

Девор подчеркнул, что Вашингтон сильно отстает от Пекина по ядерному арсеналу и в области военно-морских сил. Причиной тому эксперт назвал необходимость США не только модернизировать ядерное оружие, но и прикладывать немало усилий в сфере противоракетной обороны.