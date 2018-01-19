Мотоциклист едва не оказался погребенным заживо на дороге - ВИДЕО

19 января 2018 13:01

Видео, снятое несколькими уличными камерами видеонаблюдения в городе Чжаотун (Китай), показывает незнакомца на мотоцикле, попавшего в весьма странное ДТП, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина ехал рядом с грузовиком, в кузове которого было большое количество песка и камней. Поворачивая, тяжёлое транспортное средство опасно накренилось и начало валиться на бок, так что его груз посыпался прямо на байкера.

К счастью, незнакомец не особенно пострадал в этом происшествии, хотя имел все шансы остаться погребенным под песком и камнями. Однако, этой "волной" его просто оттолкнуло в сторону, и байкер, упав с мотоцикла, отделался лишь лёгкими ссадинами и испугом.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мотоциклист на дороге едва не оказался погребённым заживо

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