Китайским футболистам запретили татуировки - ВИДЕО

Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки. Об этом сообщается на портале Hupu.com.

Спортсмены заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом, который завершился поражением китайцев со счетом 0:6. Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков. По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Федерация будет применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.

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