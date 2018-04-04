В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета - ВИДЕО
В Сирии боевик, отмечавший свадьбу, решил устроить "праздничную стрельбу" из пулемета в воздух, однако из-за неловких движений открыл огонь по своим же. Об инциденте сообщает портал "Военный осведомитель", опубликовавший и сам момент стрельбы, и ее последствия, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В паблике отмечается, что все произошло в провинции Даръа, но не уточняется, когда именно. Также неясно, к какой именно террористической группировке относятся снятые на видео боевики.
"Номинант на премию Дарвина от Сирии", - говорится в подписи к публикации.
Если верить "Военному осведомителю", в результате произошедшего один террорист погиб, еще шестеро пострадали.
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