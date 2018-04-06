В Грузии приспущены госфлаги после трагедии на шахте

6 апреля 2018 10:39

В Грузии объявлен траур в связи со вчерашней трагедией на шахте в Ткибули, повлекшей за собой человеческие жертвы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, с ночи в здании Администрации правительства Грузии, в зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси, министерств и других структур приспущен государственный флаг.

Отметим, в результате обрушения на угольной шахте Миндели погибли 6 шахтеров, 3 шахтера получили тяжелые ранения.  

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