В Грузии приспущены госфлаги после трагедии на шахте
6 апреля 2018 10:39 146
В Грузии объявлен траур в связи со вчерашней трагедией на шахте в Ткибули, повлекшей за собой человеческие жертвы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, с ночи в здании Администрации правительства Грузии, в зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси, министерств и других структур приспущен государственный флаг.
Отметим, в результате обрушения на угольной шахте Миндели погибли 6 шахтеров, 3 шахтера получили тяжелые ранения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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