Испанский производитель Land Rover вернется с новой линейкой внедорожников

Китайцы воскресят испанского производителя внедорожников. С помощью Zhengzhou Nissan к жизни вернется фирма Santana, за 71 год работы успевшая посотрудничать с Land Rover, Suzuki и Iveco. По всей видимости, теперь испанцы будут выпускать перелицованные версии пикапов Dongfeng и Nissan - того же Frontier Pro, недавно представленного на автосалоне в Шанхае, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Испанская фирма Santana, в прошлом выпускавшая лицензионные "Ленд Роверы" и внедорожники Iveco Massif, вернется к жизни благодаря китайцам. Как пишет Autocar, запланирована целая линейка новых моделей, одной из которых станет пикап. И поскольку финансировать всё это будет СП Zhengzhou Nissan, то, скорее всего, грузовичок окажется близким родственником Frontier Pro. На это намекает даже набор силовых установок: дизель либо плагин-гибрид.

Собственно Frontier Pro и дебютировал в Шанхае с бензоэлектрической силовой установкой - она состоит из "турбочетверки" 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора. Комбинированная отдача - 408 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Привод полный, с опциональной электронной блокировкой заднего дифференциала. Ездовых профилей четыре: Hybrid, Pure electric, Performance и Snow.

А вот у Nissan Dongfeng Z9, из которого получился Frontier Pro, в гамме имеется дизель 2.3. В зависимости от коробки передач и типа привода его мощность составляет 147/190 лошадиных сил, а крутящий момент варьируется от 380 до 500 Нм. Сам по себе Z9 - это что-то вроде машины на все случаи жизни. Но Santana будет позиционировать свои модели как автомобили для энтузиастов оффроуда - то есть фактически это будут конкуренты Ineos.