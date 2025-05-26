Great Wall подтвердил разработку дизеля V6 для внедорожников Tank. Портал "Китайские автомобили" процитировал председателя совета директоров Джека Вэя: он заявил, что концерн занимается новым двигателем на "тяжёлом" топливе. "Cейчас у нас есть 2,0-литровые и 2,4-литровые дизельные двигатели на одной платформе. Мы работаем над новым 3,0-литровым дизелем", - подтвердил руководитель GWM. У агрегата будет шесть цилиндров и V-образная схема, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ожидается, что новый 3,0-литровый дизельный V6 появится на внедорожниках Tank 500 и 700, а также больших пикапах флагманской серии Shanhai Poer. С 2025 года двигатели на "тяжёлом" топливе есть в линейках Tank 300 и 400, но в обоих случаях используется мотор GW4D24 рабочим объёмом 2,4 литра, который развивает до 186 лошадиных сил и 490 Нм.

Для больших внедорожников мощности 2,4-литрового дизеля может быть недостаточно, и в Great Wall это осознают. Новый шестицилиндровый дизель пойдёт в производство к 2027 году. На массовых пикапах Great Wall Poer используется 2,0-литровый турбодизель GW4D20, который развивает до 166 лошадиных сил и 400 Нм. В России этот мотор хорошо знаком, а вот 2,4-литровый агрегат появился недавно.

Интересно, что всего два года назад для бренда Tank дизельные двигатели считались недостаточно "премиальными". Однако на некоторых рынках такие агрегаты востребованы, и внедорожники на "тяжёлом" топливе предлагают Lexus, Mercedes-Benz, а до недавнего времени даже Cadillac. Любителей мощных бензиновых моторов GWM порадует новым V8.