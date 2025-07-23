В сети появились фото обновленного внедорожника Tank 500

Компания Great Wall распространила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500. По данным AutoHome, у автомобиля немного изменится внешность и расширится список доступного оснащения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, у машин появятся новые решетка радиатора и хромированные вставки под основными блоками фар. В салоне установлено новое рулевое колесо и усовершенствованная панель управления с дополнительными функциями для задних пассажиров.

Обновлённый Tank 500 сертифицирован для китайского рынка с двумя гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, которые развивают до 863 сил.