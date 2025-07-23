https://news.day.az/autonews/1769614.html В сети появились фото обновленного внедорожника Tank 500 Компания Great Wall распространила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500. По данным AutoHome, у автомобиля немного изменится внешность и расширится список доступного оснащения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Так, у машин появятся новые решетка радиатора и хромированные вставки под основными блоками фар.
В сети появились фото обновленного внедорожника Tank 500
Компания Great Wall распространила первые изображения обновленного внедорожника Tank 500. По данным AutoHome, у автомобиля немного изменится внешность и расширится список доступного оснащения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, у машин появятся новые решетка радиатора и хромированные вставки под основными блоками фар. В салоне установлено новое рулевое колесо и усовершенствованная панель управления с дополнительными функциями для задних пассажиров.
Обновлённый Tank 500 сертифицирован для китайского рынка с двумя гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, которые развивают до 863 сил.
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