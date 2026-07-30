https://news.day.az/azerinews/1851127.html Tiktoker "Murad Sadə" həbs edildi Daha bir tiktoker həbs edilib. Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, TikTok-da "Murad Sadə" ləqəbi ilə tanınan Murad Qasımov polis tərəfindən saxlanılıb. Törətdiyi cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik, ictimai mənəviyyata zidd əməllərə görə onun barəsində inzibati protokol tərtib edilib.

Tiktoker "Murad Sadə" həbs edildi

Azərbaycanca, 30 июля 2026 20:28 (UTC +04:00) 372
Tiktoker "Murad Sadə" həbs edildi

Daha bir tiktoker həbs edilib. 

Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, TikTok-da "Murad Sadə" ləqəbi ilə tanınan Murad Qasımov polis tərəfindən saxlanılıb.

Törətdiyi cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik, ictimai mənəviyyata zidd əməllərə görə onun barəsində inzibati protokol tərtib edilib.

Ona İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.2-ci (internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində kütləvi nümayiş etdirildiyi halda ictimai mənəviyyatı təhqir edən, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərin edilməsinə, yəni əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə və ya belə məzmun təəssüratı yaradan jestlərin edilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına və milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsi) maddəsi ilə protokol tərtib edilib və iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində 30 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TİKTOKER
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Семь европейских стран готовят согласованные протесты 21:25 (UTC+04), В мире 206
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 21:12 (UTC+04), Общество 265
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 21:00 (UTC+04), Спорт 281
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 20:45 (UTC+04), Общество 320
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 20:31 (UTC+04), Экономика 369
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 20:18 (UTC+04), Общество 365
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 20:09 (UTC+04), Общество 409
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 20:04 (UTC+04), Политика 428
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 20:00 (UTC+04), В мире 4 660
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 19:47 (UTC+04), Общество 363
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 19:34 (UTC+04), Политика 446
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 19:27 (UTC+04), Культура 413
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 392
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 19:16 (UTC+04), Политика 486
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 19:09 (UTC+04), Спорт 401
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 19:00 (UTC+04), Автоновости 448
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 404
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 18:40 (UTC+04), Культура 510
В трех городах Карабаха появятся арендные объекты 18:34 (UTC+04), Общество 457
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 18:30 (UTC+04), Официальная хроника 426
Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 437
Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО 18:23 (UTC+04), В мире 561
Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники 18:20 (UTC+04), Общество 515
Трамп предсказал гибель двух стран Европы 18:13 (UTC+04), В мире 658
АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура 18:04 (UTC+04), Общество 479
Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова отправится на Дакар-2026 18:00 (UTC+04), Спорт 463
В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год 17:52 (UTC+04), Экономика 588
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 7 199
Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17 17:45 (UTC+04), Политика 6 078
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 17:38 (UTC+04), Общество 648
Bakıda dələduzluq edən 66 yaşlı "jurnalist" həbs edildi 17:35 (UTC+04), Azərbaycanca 612
В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО 17:32 (UTC+04), Политика 625
Названы актуальные цены на золото в Азербайджане 17:28 (UTC+04), Экономика 679
Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 626
Оркестр Virtuosos of Baku выступил в Международном центре мугама - ФОТО 17:22 (UTC+04), Культура 513
Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation 17:15 (UTC+04), Политика 6 596
В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов 17:04 (UTC+04), Общество 731
Yeniyetmə Səməd Vurğunun əmisi nəvəsini bıçaqladı 17:03 (UTC+04), Azərbaycanca 617
ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов 16:57 (UTC+04), Экономика 650
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 16:50 (UTC+04), Экономика 643
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 16:44 (UTC+04), Политика 611
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 493
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 659
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 16:32 (UTC+04), Спорт 476
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 16:31 (UTC+04), Общество 639
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 483
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 16:21 (UTC+04), Общество 513
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 659
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 16:13 (UTC+04), Спорт 462
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 16:08 (UTC+04), Экономика 664
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 16:01 (UTC+04), Автоновости 468
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 662
В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек 15:54 (UTC+04), В мире 667
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 883
Vaxtilə cibimizdə gəzdirdiyimiz “Şirvan” indi 1 200 dollara təklif olunur - ARAŞDIRMA 15:50 (UTC+04), Azərbaycanca 729
Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО 15:47 (UTC+04), В мире 687
В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО 15:41 (UTC+04), Культура 510
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 734
В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год 15:30 (UTC+04), Экономика 675
В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 15:23 (UTC+04), Общество 1 052
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 15:20 (UTC+04), Это интересно 519
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 15:15 (UTC+04), Экономика 734
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 15:06 (UTC+04), Экономика 741
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 15:00 (UTC+04), Общество 527
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 14:52 (UTC+04), Экономика 737
Хорошая новость для желающих купить дом 14:48 (UTC+04), Общество 755
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 14:46 (UTC+04), Экономика 706
Турецкая лира установила новый антирекорд 14:44 (UTC+04), В мире 733
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 14:42 (UTC+04), Экономика 698
В Азербайджане вырастут пенсии 14:36 (UTC+04), Общество 5 484
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 14:24 (UTC+04), Экономика 689
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 14:20 (UTC+04), Спорт 524
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 14:17 (UTC+04), Общество 669
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 14:12 (UTC+04), Экономика 706
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 14:04 (UTC+04), Экономика 737
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 13:56 (UTC+04), Спорт 495
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 13:48 (UTC+04), Экономика 758
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 13:45 (UTC+04), Экономика 748
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13:40 (UTC+04), Общество 805
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 13:38 (UTC+04), Экономика 756
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 13:37 (UTC+04), Экономика 729
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 13:35 (UTC+04), Автоновости 556
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 13:21 (UTC+04), Культура 674
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 13:18 (UTC+04), Общество 520
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 13:15 (UTC+04), Экономика 768
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 13:12 (UTC+04), Общество 565
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 13:10 (UTC+04), Экономика 764
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 13:09 (UTC+04), Экономика 767
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 13:03 (UTC+04), Политика 7 065
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 124
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 12:58 (UTC+04), Экономика 831
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 12:46 (UTC+04), Экономика 748
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 12:42 (UTC+04), Общество 3 886
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 12:41 (UTC+04), Общество 497
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 17 715
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 12:35 (UTC+04), Экономика 791
Хорошая новость для студентов 12:27 (UTC+04), Общество 929
В Баку открылась I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО 12:20 (UTC+04), Экономика 7 236
Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО 12:15 (UTC+04), Общество 730
В Азербайджане повысят выплаты по больничному 12:08 (UTC+04), Общество 812
АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана 12:04 (UTC+04), Экономика 811
В Азербайджане увеличат пособие на похороны 11:52 (UTC+04), Общество 2 087
Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором 11:50 (UTC+04), Политика 4 665
Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза 11:45 (UTC+04), Общество 1 015
Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей 11:37 (UTC+04), В мире 823
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО 11:33 (UTC+04), Общество 739
За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 11:30 (UTC+04), Общество 8 777
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 11:24 (UTC+04), Общество 713
В Сенат США впервые избран мусульманин 11:22 (UTC+04), В мире 885
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 11:14 (UTC+04), Общество 587
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 11:07 (UTC+04), Политика 5 390
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 11:06 (UTC+04), В мире 936
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 11:06 (UTC+04), В мире 904
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 11:00 (UTC+04), Общество 826
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 10:55 (UTC+04), В мире 3 801
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 10:51 (UTC+04), Общество 845
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 10:42 (UTC+04), Спорт 570
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 10:36 (UTC+04), В мире 941
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 10:27 (UTC+04), Спорт 539
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 10:23 (UTC+04), В мире 985
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 834
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 885
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 10:07 (UTC+04), В мире 920
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 10:01 (UTC+04), В мире 964
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 09:54 (UTC+04), Экономика 908
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 09:50 (UTC+04), Политика 6 772
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 564
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 09:25 (UTC+04), Общество 667
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 09:20 (UTC+04), В мире 930
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:14 (UTC+04), Экономика 946
Промежуточные выборы в США - последние данные - ОБНОВЛЕНО 3 09:12 (UTC+04), В мире 5 328
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 08:52 (UTC+04), Общество 609
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 08:37 (UTC+04), В мире 983
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 620
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 08:05 (UTC+04), В мире 1 039
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 284
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 809
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 695
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 311
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 806
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 701
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 338
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 727
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 789
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 1 404
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 789
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 820
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 987
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 820
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 444
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 7 558
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 3 922
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 719
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 507
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 549
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 776
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 4 384
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 758
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 776
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 1 438
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 643
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 531
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 512
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 790
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 525
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 7 840
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 500
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 826
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 543
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 590
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 684
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 811
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 538
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 559
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 564
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 6 450
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 5 237
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 572
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 534
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 490
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 487
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 749
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 7 604
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 730
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 537
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 513
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 585
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 556
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 664
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 389
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 063
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 594
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 796
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 764
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 444
Еще новости