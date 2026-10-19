https://news.day.az/azerinews/1868109.html Xumar Qədimovanın belə geyimi müzakirə yaratdı - VİDEO Müğənni Xumar Qədimovanın yeni görüntüləri sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Day.Az xəbər verir ki,sənətçinin geyim tərzi və hərəkətləri izləyicilərin diqqətini çəkib. Paylaşılan kadrlara maraq göstərən sosial şəbəkə istifadəçiləri müğənninin görünüşünü və davranışlarını müzakirə ediblər. Həmin videonu təqdim ediririk:
Xumar Qədimovanın belə geyimi müzakirə yaratdı - VİDEO
Müğənni Xumar Qədimovanın yeni görüntüləri sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki,sənətçinin geyim tərzi və hərəkətləri izləyicilərin diqqətini çəkib.
Paylaşılan kadrlara maraq göstərən sosial şəbəkə istifadəçiləri müğənninin görünüşünü və davranışlarını müzakirə ediblər.
Həmin videonu təqdim ediririk:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре