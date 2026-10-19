https://news.day.az/azerinews/1868172.html Prezident İlham Əliyev: Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik - VİDEO Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilən paylaşımda bildirilib.
Prezident İlham Əliyev: Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik - VİDEO
Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilən paylaşımda bildirilib.
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