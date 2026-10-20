"Navai" azadlığa buraxılıb
Qazaxıstanda saxlanılmış Azərbaycan əsilli Rusiyalı repçi "Navai" (Nəvai Bəkirov) istintaq təcridxanasından girov müqabilində azadlığa buraxılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Baza"nəşri məlumat yayıb.
Məlumatda girovun məbləği və azadlığa buraxılmanın digər şərtləri açıqlanmır.
Bundan əvvəl, reperin vəkili Rəna Kərimova mətbuata verdiyi açıqlamada nikbin danışaraq, sənətçinin yaxın vaxtlarda azadlığa çıxmaq perspektivinin olduğunu bildirmişdi.
Xatırladaq ki, "Navai" oktyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə Qazaxıstanda yerləşən "Korday" sərhəd-keçid məntəqəsində saxlanılıb. Avtomobilə baxış zamanı polis əməkdaşları narkotik maddə aşkar ediblər. Sənətçi narkotik maddələrin qaçaqmalçılığına cəhddə şübhəli bilinir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре