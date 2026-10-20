Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bişkekdə TÜRKPA Şurasının iclasında çıxış edib - FOTO
Oktyabrın 20-də Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhərində Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) Şurasının iclası keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda çıxış edib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, çıxışında ötən dövr ərzində görülmüş işlərin təşkilatın fəaliyyətinin daha da güclənməsinə töhfə verdiyini bildirən Azərbaycan parlamentinin sədri vurğulayıb ki, 14-cü plenar iclasdan sonra keçən dövr bir sıra məqamlarla əlamətdar olub.
Spiker Sahibə Qafarova Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin və Qazaxıstan Respublikası Qurultayının yeni üzvlərinə ölkələrinin və xalqlarının rifahı naminə gördükləri işlərdə uğurlar arzulayıb.
TÜRKPA-nın üzərinə tarixi, mədəni və mənəvi köklərlə bir-birinə bağlı olan xalqlarımızın maraqlarına parlament diplomatiyası çərçivəsində xidmət edilməsi kimi mühüm missiya düşdüyünü söyləyən Sahibə Qafarovanın sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi TÜRKPA çərçivəsində iş birliyinə böyük əhəmiyyət verir.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti TÜRKPA-nın komissiyalarının iclaslarında, müxtəlif mövzulara həsr edilən tədbirlərində, model qanunların hazırlanmasında, seçki müşahidə missiyalarının işində yaxından iştirak edib. Həmçinin, Milli Məclis TÜRKPA-nın beynəlxalq fəaliyyətinin gücləndirilməsi, digər parlamentlərarası təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün də təşəbbüs göstərir.
Eyni zamanda, spiker Sahibə Qafarova təşkilatın yeni Baş katibi Ramil Həsənin TürkPA-nın fəaliyyətinin gücləndirilməsi, münasibətlərinin inkişafı naminə gördüyü işləri təqdir edib. O, TürkPA-nın Bakıda yerləşən katibliyinin fəaliyyətinin daim Milli Məclisin diqqətində olduğunu qeyd edib və bundan sonra da katibliyə fəal dəstək göstəriləcəyini bildirib.
İclasda həmçinin üzv ölkələrin parlamentlərinin sədrləri çıxış edərək, gündəlikdəki məsələlərə münasibət bildiriblər.
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