Balın təbii olub-olmadığını necə müəyyən etmək olar?
Balın təbii olub-olmadığını yoxlamaq üçün su ilə sınaq üsulu geniş yayılsa da, mütəxəssislər bunun elmi cəhətdən etibarlı olmadığını bildirirlər. Suya əlavə edilən balın səthində arı pətəyinə bənzər naxışların yaranması onun təbii olduğunu sübut etmir.
Day.Az xəbər verir ki, balın şəkərlənməsi də təbii prosesdir və məhsulun xarab olması demək deyil. Kristallaşma balın növündən və tərkibindəki şəkərlərin nisbətindən asılıdır. Bununla belə, şəkərlənmə balın mütləq təbii olduğunu da göstərmir.
Balın keyfiyyətini dəqiq müəyyənləşdirmək üçün laboratoriya analizi tələb olunur. Məhsul alarkən etibarlı istehsalçılara üstünlük vermək, etiketini və mənşəyini yoxlamaq məsləhətdir. Balın rəngi, qatılığı və görünüşü əsasında onun təbiiliyi barədə qəti nəticəyə gəlmək düzgün deyil.
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