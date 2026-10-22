https://news.day.az/azerinews/1868852.html Vüsal Aslanova yeni müavin təyin olundu "Bakı Metropoliteni" QSC İdarə Heyətinin sədri Vüsal Aslanova yeni müavin təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev 12 oktyabrda Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, bu vəzifəyə Zaur Nağıyev gətirilib. O bu təyinata qədər "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini olub.
Vüsal Aslanova yeni müavin təyin olundu
"Bakı Metropoliteni" QSC İdarə Heyətinin sədri Vüsal Aslanova yeni müavin təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev 12 oktyabrda Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, bu vəzifəyə Zaur Nağıyev gətirilib.
O bu təyinata qədər "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini olub.
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