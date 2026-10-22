https://news.day.az/azerinews/1868875.html Kəmaləddin Heydərova yeni köməkçi təyin edildi Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərova yeni köməkçi təyin edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir Əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, polkovnik Nofəl Əsədov Kəmaləddin Heydərovun köməkçisi təyin edilib.
Kəmaləddin Heydərova yeni köməkçi təyin edildi
Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərova yeni köməkçi təyin edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir Əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, polkovnik Nofəl Əsədov Kəmaləddin Heydərovun köməkçisi təyin edilib.
Qeyd edək ki, N.Əsədov bu təyinata qədər Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət rəisinin müavini idi. Amma ondan əvvəl elə FHN-də işləyib.
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