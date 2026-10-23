https://news.day.az/azerinews/1869135.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Hindistanın XİN rəhbərini rəsmi qəbul etməsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul etməsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib: "Prezident İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul edib".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Hindistanın XİN rəhbərini rəsmi qəbul etməsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul etməsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
"Prezident İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul edib".
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