Səhər yeməyini daha faydalı etməyin sadə yolu açıqlandı
Livanlı diyetoloq Batul Tormos səhər yeməyini daha sağlam etmək üçün tərəvəz, paxlalılar və zeytun yağından istifadə etməyi tövsiyə edib. Onun sözlərinə görə, Aralıq dənizi pəhrizinin prinsiplərini gündəlik qidalanmaya daxil etmək faydalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssis tam taxıllı məhsullar, qoz-fındıq və toxumların istehlakını artırmağı məsləhət görüb. Eyni zamanda, emal olunmuş ət məhsullarının, şəkərin və sənaye üsulu ilə yüksək dərəcədə emal edilmiş qidaların qəbulunu azaltmaq tövsiyə olunur.
Diyetoloq vurğulayıb ki, məqsəd ənənəvi səhər yeməyini dəyişdirmək deyil, onu daha balanslı və qidalı etməkdir. Bunun üçün gündəlik rasiona daha çox təbii və az emal olunmuş məhsullar əlavə etmək kifayətdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре