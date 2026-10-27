https://news.day.az/azerinews/1869877.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan tarixən və hər zaman çoxmədəniyyətli ölkə olub Mədəniyyətlərarası, dinlərarası münasibətlərə aid olan məsələlər gündəliyimizin əsas hissəsini tutur. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı bildirib. "Azərbaycan tarixən və hər zaman çoxmədəniyyətli ölkə olub.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan tarixən və hər zaman çoxmədəniyyətli ölkə olub
Mədəniyyətlərarası, dinlərarası münasibətlərə aid olan məsələlər gündəliyimizin əsas hissəsini tutur.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
"Azərbaycan tarixən və hər zaman çoxmədəniyyətli ölkə olub. Biz Avropa ilə Asiya arasında yerləşirik və əsrlər boyu Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında mədəniyyət körpüsü olub".
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