https://news.day.az/azerinews/1870056.html Hər gün banan yemək qan təzyiqinə necə təsir edir? Banan kaliumla zəngin meyvədir və qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bir orta ölçülü bananda təxminən 422 milliqram kalium var. Day.Az xəbər verir ki, bu mineral artıq natriumun orqanizmdən xaric olunmasına və qan damarlarının rahatlamasına dəstək göstərir.

Hər gün banan yemək qan təzyiqinə necə təsir edir?

Azərbaycanca, 28 октября 2026 05:53 (UTC +04:00) 106
Hər gün banan yemək qan təzyiqinə necə təsir edir?

Banan kaliumla zəngin meyvədir və qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bir orta ölçülü bananda təxminən 422 milliqram kalium var.

Day.Az xəbər verir ki, bu mineral artıq natriumun orqanizmdən xaric olunmasına və qan damarlarının rahatlamasına dəstək göstərir.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, banan ürək-damar sağlamlığı üçün faydalı olsa da, yüksək qan təzyiqinin müalicəsini əvəz etmir. Böyrək xəstəliyi olan və ya kalium səviyyəsinə təsir edən dərmanlar qəbul edən şəxslər bu meyvənin miqdarına diqqət yetirməli və həkimlə məsləhətləşməlidirlər.

Sağlam insanların əksəriyyəti gündəlik qida rasionuna banan əlavə edə bilər. Qan təzyiqini nəzarətdə saxlamaq üçün isə duz qəbulunu azaltmaq, fiziki aktivliyi artırmaq, sağlam çəkini qorumaq və həkimin təyin etdiyi müalicəyə əməl etmək vacibdir.

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